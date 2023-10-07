طقس فلسطين.. أجواء خريفية في معظم المناطق

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن تكون الأجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.