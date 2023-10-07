كيف جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت؟

فلسطين اليوم

كيف جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت؟، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في مصر وهي من الموضوعات الهامة التي تلاقي اهتمام شريحة واسعة وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

كيف جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت؟

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بكافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الذهب في مصر في أي لحظة من اللحظات مع التغيرات المتسارعة في الأسواق.

وشهد سعر الذهب بالسوق المحلية، انخفاضًا ملحوظًا فى بداية تعاملات اليوم، السبت 7 أكتوبر 2023، بمحلات الصاغة، وجاءت الأسعار لمختلف العيارات كما يلي:

كيف جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت؟

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 2474.25 جنيه للبيع، و2462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

كما سجل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة عند 2268 جنيه للبيع، و2257.5 جنيه للشراء.

كيف جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت؟

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر عند 2165 جنيهًا للبيع، و2155 جنيهًا للشراء.

كيف جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت؟

سعر الذهب عيار 18

شهد سعر الذهب عيار 18 حالة من التراجع عند 1855.75 جنيه للبيع، و1847.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما تراجع سعر الجنيه الذهب، ليسجل 17320 جنيهًا للبيع، و17240 جنيها للشراء.



