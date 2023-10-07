السلطة تصعد جريمتها وتقمع المشاركين في انطلاقة الجهاد بالضفة

فلسطين اليوم

أقدمت أجهزة أمن السلطة مساء الجمعة على اقتحام ساحة مهرجان الانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، واستهداف المشاركين فيه بالرصاص وقنابل الغاز.

وأفادت مصادر خاصة أن أجهزة أمن السلطة اقتحمت ساحة المهرجان وقامت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والدخان على المشاركين في مهرجان الانطلاقة الجهادية ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقامت عناصر من أجهزة أمن السلطة بالتضييق على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم لمهرجان الانطلاقة في مخيم نور شمس، حيث استهدفت طاقم فضائية فلسطين اليوم الفضائية ما أدى لوقوع أضرار في السيارة الخاصة بهم نتيجة إصابتها بالرصاص، وإسقاط طائرة التصوير الخاصة بهم بعد استهدافها بشكل مباشر أثناء تصويرها لمهرجان الانطلاقة في المخيم.

كما قامت عناصر من أجهزة أمن السلطة بمداهمة منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المجاهد نصر العمور في بلدة عنزة جنوب محافظة جنين، وعاثت خراباً في ممتلكاته، وذلك أثناء توجهه لطولكرم في جريمة انتهاك لحرمة البيوت، تشابه ما تقوم به قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

في ذات السياق، قامت عناصر أمنية من أجهزة السلطة بملاحقة كوادر حركة الجهاد الإسلامي، الذين يحيون ذكرى الانطلاقة الـ 36 في بلدة بيت أمر، كما قامت بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل لكوادر من الحركة في البلدة.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنظم وبشكل متزامن مهرجان انطلاقتها الجهادية الـ36 بعنوان "الشهداء بشائر النصر" في عدد من الساحات، منها غزة وطولكرم ودمشق وبيروت.