د. الهندي يدعو السلطة لمحاسبة مطلقي النار نحو المواطنين في نور شمس بطولكرم

فلسطين اليوم- غزة

أعرب نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي مساء اليوم الجمعة عن رفضه واستهجانه لقيام عناصر الاجهزة الامنية التابعة للسلطة بإطلاق النار على مواطنين فلسطينيين كانوا يشاركون في احتفالية سلمية في مخيم نور شمس بطولكرم، لإحياء ذكرة انطلاقة الجهاد الاسلامي.

وقال د. الهندي في تصريح له عبر قناة "الجزيرة": "هناك اعتداء من أجهزة السلطة على مهرجان للجهاد الإسلامي وعلى أمهات الشُـــهــداء في مخيم نور شمس، بدون تجميل للصورة هذا الاعتداء يعتبر أكثر الأعمال خزياً تحت مسمى التنسيق الأمني، ولا يوجد به أي منطق".

وبين أن السلطة ما زالت تُثبت لأمريكا و"إسرائيل" أنها شريكاً معهم في أي عملية سياسية؛ لكن ما يجري اليوم هو استمرار الاحتلال في الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

وأردف د. الهندي يقول: على مدار 6 أيام تقوم "إسرائيل" بالاعتداء على المسجد الأقصى وتعتقل وتعتدي على كل الشعب الفلسطيني، ورغم كل ذلك تصر السلطة أن تثبت أنها شريك ممكن للتسوية.

ولفت الى أن السلاح الذي يحمله مقاتلو الجهاد الإسلامي ليس موجها للسلطة .

ودعا د. الهندي السلطة الفلسطينية لمحاسبة كل من أطلق الرصاص نحو أبناء شعبنا، متسائلاً: "لماذا يستعرض الفلسطيني قواته على المقاومة، في حين أنه يرى الاعتقالات والاعتداءات اليومية التي يمارسها الاحتلال على أبناء شعبنا، ولا يوجه السلاح نحوه".

وأكد الهندي أن المقاومة هي الجدار الأخير للامة و الامل الوحيد للشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال، مشيراً الى أن الإجماع الوطني كله مع المقاومة.

وتابع يقول: "ليس هناك اي منطق في ممارسات السلطة، هي تريد ان تثبت لاسرائيل انها شريك في العملية سياسية، والاحتلال لم يطلق نحوها رصاصة واحدة لأنه يعرف أن لا قيمة لها في أي مشروع".

واقتحم عناصر من اجهزة أمن السلطة مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلقوا النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان.

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.