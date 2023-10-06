القيادي والأسير المحر العمور: سلوك أجهزة السلطة في نور شمس عدواني يرفضه شعبنا

فلسطين اليوم- طولكرم

أفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة داهمت، اليوم الجمعة، منزل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي نصر عمور في بلدة عنزة جنوب جنين، وذلك في اطار عملية قمع عناصر السلطة لمهرجان شعبي في مخيم نور شمس بطولكرم، تزامن مع ذكرى الإنطلاقة الجهادية الـ 36.

وفي تعليقه على اقتحام منزله وتفتيشه من قبل عناصر السلطة، أعرب المحرر عمور عن استغرابه واستهجانه لهذا السلوك الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، مؤكداً أنه سلوك عدواني.

وقال عمور في تصريح خاص: "جئنا بالاحتفال بانطلاقة حركة حرة شريفة وتنآى بنفسها دوماً عن التجاذبات السياسية على الساحة الفلسطينية، وكانت احتفالية متواضعة سلمية لتخليد دماء الشهداء الذين ضحوا لتخليد هذه الفكرة".

وأضاف: "لقد تداخلت الامور، وظهر حجم الكارثة، حين قام عناصر السلطة بإطلاق غاز فلفل، والتي أصيب بسببها الكثير من المواطنين بالاختناق، كما أطلقوا الرصاص بشكل كثيف في المكان".

ولفت عمور الى أن هذا السلوك يرفضه كامل شعبنا الفلسطيني، والأولى أن يوجه هذا السلاح نحو الاحتلال.

وتابع قائلاً: "دخلت قوات السلطة وداهمت منزلي، وفتشوه، وعندما سألوهم اخوتي عن سبب هذه السلوكيات اجابوه نبحث عن مخدرات"، مستهجناً هذا التبجح وإلصاق التهم نحوه.

وأردف عمور يقول: "عندما تم تفريق الاحتفال، قمت باجتهاد شخصي بدور عريف للحفل، بدون تنسيق مسبق، ولكن فوجئنا بحجم الحواجز التي تضعها السلطة ورجال الامن في كل مكان".

وكانت مصادر محلية أفادت بوقوع عدة إصابات بينهم واحدة برصاص أجهزة السلطة التي اقتحمت مخيم نور شمس من أجل إفشال مهرجان وطني لتكريم الشهداء واحتفالا بانطلاقة حركة الجهاد الاسلامي.

وذكرت المصادر أن أحد الشبان أصيب برصاصة في فخذه، بينما أصيب مواطنون آخرون بالاختناق جراء إطلاق أجهزة السلطة للقنابل المسيلة للدموع على ساحة المهرجان.