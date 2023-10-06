محامون من اجل العدالة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن اطلاق النار نحو مهرجان شعبي في طولكرم

فلسطين اليوم- طولكرم

أدانت مجموعة محامون من اجل العدالة قيام الاجهزة الامنية في محافظة طولكرم بالاعتداء بالقمع واطلاق النار على مهرجان شعبي اقيم في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطنيين وسط مدينة طولكرم.

واعتبرت مجموعة محامون من أجل العدالة في تصريح لها مساء الجمعة مشاهد اطلاق النار المباشر على المواطنين بالجريمة الغير مبررة والتي تستوجب المراجعة والمحاسبة واحالة المسؤلين عنها للمحاكمة.

وأشارت المجموعة الى ان تصاعد حالة القمع التي وصلت الى مرحلة خطيرةخ تأتي استكمالاً لسياسة السلطة الفلسطينية بتجريم الاعمال المشروعة في اطار حق تقرير المصير المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية٨ لحقوق الانسان، وبالتزامن مع حملة ملاحقة واعتقالات مستمرة لعشرات الناشطين المطاردين لقوات الاحتلال منذ منتصف العام الماضي.

كما أكدت على ان هذه المسلكيات والافعال تتناقض ايضاً مع انضمام السلطة الفلسطينية مؤخراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتقص ايضاً من الحقوق والحريات العامة المكفولة بما في ذلك احترام حرية الراي والتعبير والانتماء السياسي، بالاضافة لما تشكله من تقويض لحق تقرير المصير كحق دستوري مكفول.

وشددت المجموعة على ضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تتعارض مع حقوق الانسان، والافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.