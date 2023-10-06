الجهاد الاسلامي يشكر الداخلية بغزة لجهودها في تأمين مهرجان الانطلاقة

فلسطين اليوم- غزة

توجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بكل معاني الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية في قطاع غزة على جهودها الكبيرة والمخلصة في تأمين فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة 36.

وأوضحت الحركة في تصريح لها مساء اليوم الجمعة أن هذا السلوك الوطني المميز يؤكد على العقيدة الوطنية الخالصة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في القطاع ما ينشر الأمن والطمأنينة بين جموع المواطنين ويحمي ظهر المقاومة كل وقت وحين.