الوية الناصر تهنئ الجهاد الاسلامي بذكرى الانطلاقة الجهادية

فلسطين اليوم

هنأ الأمين العام للجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح في فلسطين، أبو ياسر الششنية القائد الحاج زياد النخالة " أيوطارق" ومن خلاله لكافة قيادات حركة الجهاد السياسية والعسكرية والى كافة المنتمين والأنصار وأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة الانطلاقة المباركة لحركة الجهاد وسراياها المقاتلة التي لم تهدأ نار ثورتها منذ أكثر من ستة وثلاثون عاما.

وأكد الششنية على أهمية دور حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس المركزي في معركة شعبنا الفلسطيني ضد العدو الصهيوني والتي قدمت خلالها الشهداء والجرحى والأسرى ولازالت تمسك بالبندقية الثائرة في غزة والضفة والتي تحمي الحقوق والثوابت إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال: "نؤكد في ذكرى الانطلاقة المباركة لحركة الجهاد الإسلامي اعتزازنا وفخرنا بما أظهرته سرايا القدس في العرض العسكري المركزي في غزة من قدرات عسكرية في تراكم للقوة النوعية التي تحتاجها المعركة المتواصلة ضد العدو الصهيوني وترى في قوة سرايا القدس وتراكممها النوعي قوة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ".

وجدد الششنية تأكيده على عمق العلاقة التاريخية التي تربطنا بحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس حيث امتزاجت دماء والاشلاء فرسان سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين في ميادين المواجهة والعمليات الفدائية .

وتابع يقول: "في ذكرى التأسيس لحركة الجهاد الإسلامي وانطلاقة خيار الجهاد والمقاومة نترحم على روح الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي والشهيد د. رمضان عبد الله وكافة شهداء الجهاد والسرايا من القادة والحمد الذين ارتقوا في المهمة المقدسة لمحاربة العدو الصهيوني المحرم وصولا بإذن الله إلى لحظة النصر بدحر العدو الصهيوني .