البزم: وزارة الداخلية بكل تخصصاتها اتمت تأمين فعاليات انطلاقة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم- وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إياد البزم بأن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بتخصصاتها المختلفة أتمت اليوم تأمين فعاليات ومهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتقديم التسهيلات اللازمة ومساندة المشاركين فيها.

وقال البزم في تصريح له إن ما تقوم به وزارة الداخلية والأمن الوطني بكل أجهزتها، من واجب في تأمين وإسناد الفعاليات الوطنية والشعبية في غزة؛ يعبر عن سياسة ثابتة لدى الوزارة في تعزيز الحالة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية، وبناء جسور الثقة والعلاقة المتينة مع مكونات شعبنا كافة.

على الجانب الآخر، قامت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية باقتحام المكان الذي ينظم فيه أبناء الجهاد الإسلامي مهرجان الانطلاقة الجهادية ال 36، في مخيم نور شمس بطولكرم، حيث قامت باطلاق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين الفلسطينيين.