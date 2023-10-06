د.عبد العال: المشاركة المهيبة لخنساوات فلسطين في مهرجان الإنطلاقة رسالة تحدي للاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أشادت مسؤولة الدائرة النسائية بحركة الجهاد الإسلامي، د. أسمهان عبد العال بالحضور الكبير للمرأة المجاهدة في مهرجان انطلاقة الجهاد الاسلامي الـ 36، والذي نظمته الحركة اليوم الجمعة 6 اكتوبر تشرين 2023، في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وقالت عبد العال في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": " لقد شكل الحضور الكبير للمرأة المجاهدة في مهرجان انطلاقة الحهاد اليوم لوحة جهادية بامتياز قدمتها اليوم خنساوات فلسطين الماجدات من خلال المشاركة المهيبة لامهات وزوجات الشهداء وبنات الشهداء ومحبي حركة الجهاد الإسلامي".

وأوضحت أن المشاركة المهيبة في مهرجان الانطلاقة الجهادية شكلت صورة مشرقة تستحقها حركة الجهاد الإسلامي التى قدمت قادتها قبل الجند ودفعت الثمن دماء أبنائها ولم تثنيها عن درب العزة والكرامة.

ولفتت الى أن الحشود الهادرة لرجال ونساء فلسطين كانت رسالة للعدو المتغطرس بأن كل مخططاته ستفشل امام صمود هذا الشعب الجبار.

ووجهت عبد العال التحية لكافة احرار العالم ولقادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى الانطلاقة المباركة، وللمرأة الفلسطينية حاملة الهم والجرح الفلسطيني، للشهيدة والاسيرة والجريحة وأم الشهيد وأم الاسير أيقونة الصبر والصمود مصنع الرجال.

وأحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.





