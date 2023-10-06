ناشط حقوقي: إطلاق النار على الفلسطينيين في طولكرم جريمة وانتهاك قانوني خطير

فلسطين اليوم

قال الناشط الحقوقي مصطفى شتات إن إطلاق النار على الفلسطينيين واعتقالهم سياسيًا جريمة وانتهاك قانوني خطير.

وأضاف شتات أن عدوان السلطة على الأهالي في مخيم نور شمس بطولكرم يقود إلى اقتتال داخلي لا يخدم إلا الاحتلال.

وأشار إلى أن سلاح المجند في السلطة تم شراءه بمال فلسطيني، مشددا على أنه "لا يمكن القبول بإطلاق النار من السلطة على الفلسطينيين".

ولفت إلى أن الاعتقالات السياسية بالضفة لم تتوقف بل زادت وتيرتها.

واقتحم عناصر من اجهزة أمن السلطة مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلقوا النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان.

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.