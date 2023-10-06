راصد جوي: طقس خريفي مع بداية الاسبوع وفرصة خجولة لسقوط أمطار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي مساء اليوم الجمعة تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة.

ووفقاً للراصد العلامي، فإن فلسطين ستشهد طقس خريفي بدرجات حرارة متأرجحة ما بين أواسط ونهاية العشرينيات، مع بداية الأسبوع الجديد، و فُرصة خجولة حتى الآن لهطولات مطرية مُتفرقة منتصف الأسبوع.

وبدورها قالت الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن أجواء خريفية لطيفة ستسود يوم غد السبت في معظم المناطق وغائمةً جزئياً الى غائمة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصبح اعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبحسب الأرصاد الجوية، يكون الجو الاثنين غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول المعدل العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.