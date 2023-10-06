خبير عسكري: الجهاد الاسلامي أثبتت وجودها المقاوم في الميدان والعدو يتخوف من قدراتها العسكرية

فلسطين اليوم

قال الخبير والمحلل العسكري، واصف عريقات، اليوم الجمعة: إن "حركة الجهاد الإسلامي التي أحيت ذكرى انطلاقتها الـ36، أثبتت وجودها المقاوم في الميدان العسكري، والعدو الإسرائيلي يعرف قدراتها جيدًا، ويخشاها".

وأضاف عريقات، في تصريح صحفي لقناة "فلسطين اليوم"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "العدو وعبر وسائل إعلامه العبرية، يتحدث دائمًا عن قدرات وتطور سلاح المقاومة لا سيما سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد".

وتابع: "لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته، ميزان قوى وهي الإرادة والإصرار والعزيمة على المحافظة باستدامة الاشتباك مع العدو في جميع نقاط التماس وداخل البلدات المحتلة".

وأوضح المحلل العسكري، أن "العدو الصهيوني يدرك بأن المقاومة رسخت قواعد الاشتباك معه، بحيث لا يمكن التأثير أداء وقدرات المقاومة، وستبقى تؤثر عليه".

وعن تطبيع دول عربية مع الاحتلال، قال عريقات: إن "الشعب الفلسطيني لا تعول على الأنظمة العربية بل نعتمد على الشعوب، وسيأتي اليوم الذي يتحرك فيه الشعوب ضد هذه الأنظمة ويدعوها للكف عن التطبيع".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك بيتًا في فلسطين إلا وأدخل به جريمة من جنوده، مضيفًا "لن يكون في وسع الفلسطيني في مواجهة وتصدي هذه الجرائم، إلا بالوحدة خلف المقاومة".

وأحيت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ36 بعنوان "بشائر النصر" في قطاع غزة، ولبنان وسوريا، وسط وحشد كبير من الجماهير الفلسطينية.

والأربعاء، نظمت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـحركة "الجهاد الإسلامي"، عرضا عسكريا في قطاع غزة بالذكرى 36 لانطلاقة الحركة، كشفت فيه عن صواريخ وطائرات مسيرة تدخل الخدمة لأول مرة.

وانطلقت حركة "الجهاد الإسلامي" في 1987، وتقول في أدبياتها إنها حركة "مقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وهدفها تحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية، وترفض أي اعتراف بشرعية "إسرائيل".