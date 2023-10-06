التجمع الإعلامي يشيد بدور الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في تغطية مهرجان "الشهداء بشائر النصر"

فلسطين اليوم

عبر التجمع الإعلامي الفلسطيني، في الاتحاد الإسلامي في النقابات، عن تقديره العميق وشكره للصحفيين والمؤسسات الإعلامية كافة التي نقلت بشكل احترافي مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ٣٦ لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأشاد التجمع الإعلامي الفلسطيني، بدور الصحفيين الحيوي في نقل الأحداث وتوثيقها وإلقاء الضوء على هذا الحدث الوطني الكبير الذي يُحيي نقطة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية.

ويبين التجمع الإعلامي أن الصحفيين استطاعوا أن يقدموا للجمهور تغطية شاملة وموثوقة لمهرجان الانطلاقة الجهادية بما يليق مع تضحيات حركة الجهاد الإسلامي وتاريخها المعبق بدماء شهدائها العظام.

كما وثمن التجمع الإعلامي دور الصحفيين الفلسطيين في نقل تفاصيل الأحداث وكشف ممارسات الاحتلال وجرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.