الجبهة الشعبيّة: الاعتداء على مهرجان الجهاد بطولكرم يشكل خطراً على السلم الأهلي

فلسطين اليوم

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الجمعة، إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بقمع المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم، والذي أدى لإصابة عددٍ من المواطنين.

وعدّت الشعبيّة، أنّ هذا القمع يأتي في سياق سياسة القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، مما يشكّل تعديًا على التعدديّة السياسيّة، وحق القوى والفصائل في إحياء مناسباتها كما المناسبات الوطنيّة، ويقود إلى توتير الوضع الداخلي، ويشكّل خطرًا على السلم الأهلي والمجتمعي.

وشدّدت الشعبيّة، على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية، وضمان عدم تكرارها حفاظًا على تماسك المجتمع ووحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يعمل على استغلال هذه الأحداث وتغذيتها لتمرير سياساته ومشاريعه التصفوية.

وعدّت الشعبيّة، أنّ ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من وضع حواجز ومنع المشاركة في مهرجان الجهاد في مخيم نور شمس، وإطلاق النار على المشاركين، ما هو إلّا افتعال غير مبرر لتناقضاتٍ داخلية لا يستفيد منها إلاّ العدو، ودليل على تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني معه وبتفاهمات العقبة، مثلما حدث سابقًا من منع للمشاركة في مهرجان الشهداء في مخيم جنين.