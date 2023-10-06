قيادي بحماس يدين اعتداء السلطة على حفل انطلاقة الجهاد في طولكرم

فلسطين اليوم

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قيام الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء على المشاركين في مهرجان انطلاقة الجهاد الاسلامي في طولكرم بالضفة الغربية.

وقال بدران في تصريح له مساء اليوم الجمعة: "إن تصاعد اعتداءات الأجهزة الأمنية وآخرها الاعتداء على حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم؛ يستوجب موقفًا وطنيًا جامعًا لوقف هذه السياسة العدوانية تجاه الكل الوطني".

كما دعا بدران لتوظيف الطاقات والتفرغ لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يمارسون جرائمهم واعتداءاتهم بحق شعبنا ومقدساتنا.

واقتحم عناصر من اجهزة أمن السلطة مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلقوا النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان.

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.