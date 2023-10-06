المحامي قاسم : الجهاد الاسلامي رأس حربة المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين اليوم

اهنأ المحامي الفلسطيني، د. أنيس قاسم، اليوم الجمعة، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني بإحياء ذكرى انطلاقتها الـ36، متمنيًا بأن "تظل متمسكة في خيارها الصلب وعلى المبادئ الرئيسية للشعب الفلسطيني وهي مقاومة المحتل الصهيوني"، مؤكدًا أن "الجهاد، رأس حربة المواجهات الصلبة والعنيدة مع الاحتلال".

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي لقناة "فلسطين اليوم"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني عانى من التلاعب بأهدافه، ونأمل ان نجد في قيادة بالجهاد الاسلامي لا تساوم على الأهداف الوطنية".

وتابع: "نأمل من الجهاد الإسلامي أن تواصل هذا الخط"، مؤكدًا أنها "مدركة لطبيعة العدو الصهيوني الظالمة".

وأشار قاسم، إلى أن التطبيع العربي الاسرائيلي "لم يتوقف لحظة، وهو قديم وسري، وهو ضد القضية الفلسطينية".

ولمواجهة ذلك، شدد على أن "الجبهة الداخلية يترتب أن تكون متلاحمة".

ودعا إلى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة الوسائل المادية والمعنوية المتاحة للاستمرار في مواجهة العدو، وإفشال مخططاته التهويدية.

وأحيت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، ذكرى انطلاقتها بعنوان "بشائر النصر" في قطاع غزة، ولبنان وسوريا، وسط وحشد كبير من الجماهير الفلسطينية.