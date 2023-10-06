فلسطين اليوم

قالت ابنة القائد الكبير في سرايا القدس الشهيد خالد منصور، أنها قدمت للمشاركة في مهرجان إحياء الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "الشهداء بشائر النصر"، استكمالاً لطريق والدها الجهادي، وانتصاراً للحركة وقادتها وفلسطين.

ووجهت مِنّة منصور، رسالة عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى سرايا القدس، والشعب الفلسطيني على وجه العموم بالسير على خطى والدها الشهيد القائد حتى تحرير فلسطين، ودحر الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت: "والدي كان حاضراً في كل الميادين، وكذلك لم يغب عن أي احتقال تُقيمه حركة الجهاد، ونحن على دربه سائرون".

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.







