فلسطين اليوم

وجهت ابنة الشهيد ياسر المصري عصر اليوم الجمعة 6/10/ 2023من مهرجان الشهداء بشائر النصر رسالة عبر وكالة فلسطين اليوم كان مفادها :" أنا ابنة الشهيد القائد ياسر المصري، اليوم مشاركين في انطلاقة الجهاد الإسلامي الـ36 على عهد الشهداء فتحي الشقاقي وكمال اللوح والشهيد سامي الغمري والشهيد القائد بهاء أبو العطا وكافة الشهداء الذين استشهدوا في معركتهم مع الاحتلال"