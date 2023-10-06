أمهات الشهداء والأسرى: "شاركنا لنجدد دعمنا لخيار المقاومة"

فلسطين اليوم

جددت أمهات الشهداء والأسرى المشاركات في مهرجان بشائر النصر لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ36 ، البيعة للمقاومة وللجهاد الإسلامي بالزحف من كافة محافظات القطاع إلى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وقالت إحدى النساء المشاركات لمراسلة وكالة فلسطين:" نحن هنا لنشارك في العرس الوطني الجهادي الكبير والانطلاقة الجهادية المجيدة الـ36 لنجدد العهد والبيعة مع الله ومع دماء شهدائنا، مؤكدةً بأنهنَّ لا يزلن على عهد حركة الجهاد الإسلامي حتى تحرير كامل فلسطين.





وقالت غادة عابد المشاركة في مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36 لمراسلتنا:" في ذكرى الانطلاقة الجهادية نؤكد دعمنا وانحيازنا لخيار المقاومة، خيار انطلاقتنا الجهادية التي استطاعت أن تؤرخ لنفسها ولمسيرتها الجهادية بمعركة الشجاعية الخالدة.

وتابعت عابد " أكدت حركة الجهاد الإسلامي على بوصلتها المركزية وتقدمها في صفوف المقاومة واستطاعت أن تقود وتخوض عدة معارك نيابة عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني في مقدمتها صيحة الفجر و وحدة الساحات وثأر الأحرار وبأس جنين، موضحةً أن حركة الجهاد الإسلامي فرضت معادلة وحدة الساحات وهي أركان المواجهة مع العدو الصهيوني.





وكانت فلسطين اليوم قد التقت بعدد من عوائل الشهداء

الشهيد أبو هربيد

قالت زوجة الشهيد القائد أبو هربيد "جئنا اليوم لنجدد البيعة لدماء الشهداء القادة ولنؤكد بأننا سوف نمضي قدماً على خطاهم" بهذه الكلمات بدأت زوجة الشهيد القائد حسام أبو هربيد بالحديث لوكالة فلسطين اليوم من مهرجان الانطلاقة الجهادية الشهداء بشائر النصر.

وقالت زوجة الشهيد حسام لفلسطين اليوم" أهدي كل الورد وكل الانتصارات لرجال المقاومة، مضيفةً جميع انتصارات المقاومة خلال العام الجاري في قطاع غزة وفي الضفة المحتلة مبشرةً بالخير ونحن فخورون بحركة الجهاد الإسلامي وبمستوى القوة الذي يزداد قوةً يوماً بعد يوم"

وتابعت زوجة أبو هربيد " ونحن نرى الانتصارات نقول فعلاً بأن رجال الجهاد الإسلامي أخذوا بثأر زوجي الشهيد وكافة الشهداء"

وأضافت زوجة أبو هربيد " لم ولن يكسر الاحتلال عزيمتنا، بل اليوم نحن أكثر قوة وعزيمة لمواصلة مسيرة الشهداء"

الشهيد أحمد حجاج

من قلب المهرجان الجهادي المهيب، وجهت والدة الشهيد القائد في سرايا القدس أحمد حجاج، رسالة مهمة إلى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ورئيس الدائرة العسكرية القائد أكرم العجوري، بأن الشعب الفلسطيني يشد على أياديكم، وسنربي أبناءنا على كتاب الله ودرب الجهاد والمقاومة، وإننا على دربكم سائرون، حتى تحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أم أحمد في رسالتها الخاصة عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نقول لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي"، استمري فأنت صمام الأمان للشعب الفلسطيني وقضيته، والثابتة على المبادئ وقائدة المقاومة".

الشهيد تيسير الجعبري

"لم ولن يكسر الاحتلال إرادتنا باغتيال والدي، وسوف نواصل مسيرته حتى تحرير فلسطين".

بهذه الكلمات بدأت شهد الجعبري أبنة الشهيد القائد تيسير الجعبري حديثها ل"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من وسط مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36 "الشهداء بشائر النصر" على أرض الكتيبة غرب غزة.

وأضافت شهد اغتيال القادة لن تهزم المقاومة بل سيزيدهم قوة وإصرار"

وتابعت شهد "جئنا اليوم لنبارك لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى الانطلاقة العظيمة، مؤكدةً بعد رحيل والدي سوف نمضي على خطاه.

وختمت شهد حديثها بتوجيه رسالة في الذكرى الـ 36 قائلةً :"رسالتنا للمقاومة بأن يواصلوا مسيرة الشهداء ويمضوا قدماً نحو خيار الجهاد والمقاومة".

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.