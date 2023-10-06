"رابطة العالم الإسلامي" تدين اقتحام المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

استنكرت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، اقتحام مسؤول "إسرائيلي" باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرابطة في بيان صدر عن أمانتها العامة، اليوم الجمعة، "بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثل انتهاكًا خطرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأكدت الرابطة، أهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجددة التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني، التي تعد في طليعة القضايا الدولية والإسلامية الملحة.