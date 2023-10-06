فلسطين اليوم

"جئنا اليوم لنجدد البيعة لدماء الشهداء القادة ولنؤكد بأننا سوف نمضي قدماً على خطاهم"، بهذه الكلمات بدأت زوجة الشهيد القائد حسام أبو هربيد بالحديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من مهرجان الانطلاقة الجهادية الشهداء بشائر النصر.

وقالت زوجة الشهيد حسام: "أهدي كل الورد وكل الانتصارات لرجال المقاومة، مضيفةً ان جميع انتصارات المقاومة خلال العام الجاري في قطاع غزة وفي الضفة المحتلة مبشرةً بالخير، ونحن فخورون بحركة الجهاد الإسلامي وبمستوى القوة الذي يزداد قوةً يوماً بعد يوم".

وتابعت زوجة الشهيد أبو هربيد: "ونحن نرى الانتصارات نقول فعلاً بأن رجال الجهاد الإسلامي أخذوا بثأر زوجي الشهيد وكافة الشهداء".







وأضافت زوجة أبو هربيد: "لم ولن يكسر الاحتلال عزيمتنا، بل اليوم نحن أكثر قوة وعزيمة لمواصلة مسيرة الشهداء".

وختمت: "أنا وأولادي ماضون على عهد الشهيد القائد حسام أبو هربيد، فكلنا مشاريع شهادة بإذن الله".