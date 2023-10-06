"الكتيبة تتوشح باللون الأسود"

فلسطين اليوم

زحفت جماهير غفيرة إلى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، للمشاركة في إحياء الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "الشهداء بشائر النصر" على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، تلبية لنداء الجهاد والمقاومة والسير على درب القادة الشهداء العظام، مؤكدين التفافهم ودعمهم ونصرتهم لحركة الجهاد وسرايا القدس، لتتوشح ساحة المهرجان باللون الأسود.

توشحت ساحة الكتيبة باللون الأسود، وسط هتافات وعبارات دعم واسناد لحركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام وسراياها المظفرة.

الحشد المهيب الذي شارك في انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، أراد من حضوره إيصال صوته ورسالته للاحتلال الإسرائيلي، بأنه ملتف حول المقاومة على رأسها سرايا القدس، وأنه يسير على درب الشهداء والأسرى حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.



































