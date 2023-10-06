إصابة أحد المشاركين في مهرجان انطلاقة الجهاد بطولكرم برصاص أجهزة أمن السلطة

فلسطين اليوم

أصيب أحد المشاركين في مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ 36 بمخيم نور شمس بطولكرم بالضفة المحتلة، برصاص أجهزة أمن السلطة بعد اعتداءها على المشاركين فيه.

واقتحم مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلاق النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان.

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.