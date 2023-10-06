ماذا قالت ابنة الشهيد كمال قريقع في انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم

من وسط المهرجان الجهادي الكبير الشهداء بشائر النصر وجهت أبنة الشهيد القائد كامل قريقع عبر "فلسطين اليوم " رسالة للقائد النخالة مفادها "سوف نصلي بالقدس وسوف نحرر الأقصى ورسالتنا للقائد النخالة سوف تستمر هذه المقاومة بكل قوة إذن الله"

وقالت ابنة الشهيد قريقع لمراسلة فلسطين اليوم" احنا بدنا نضل مرفوعين الرأس بشهادة أبي الذي مضى فداءً لفلسطين"

وختمت أبنة الشهيد قريقع حديثها " نحن اليوم نحتفل بالانطلاقة الجهادية الـ36 ونؤكد خيارنا مع المقاومة والجهاد في سبيل الله"