من قلب المهرجان المهيب.. والدة الشهيد أحمد حجاج توجه رسالة للقائد النخالة وسرايا القدس

فلسطين اليوم

من قلب المهرجان الجهادي المُهيب، وجهت والدة الشهيد القائد في سرايا القدس أحمد حجاج، رسالة مهمة إلى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ورئيس الدائرة العسكرية القائد أكرم العجوري، بأن الشعب الفلسطيني يشد على أياديكم، وسنربي أبنائنا على كتاب الله ودرب الجهاد والمقاومة، وإننا على دربكم سائرون، حتى تحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أم أحمد في رسالتها الخاصة عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نقول لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي"، استمري فأنت صمام الأمان للشعب الفلسطيني وقضيته، والثابتة على المبادئ وقائدة المقاومة".

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.