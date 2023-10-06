أناشيد الإنطلاقة الجهادية الـ36 لحركة الجهاد الإسلامي mp3

فلسطين اليوم

أطلقت حركة الجهاد الاسلامي، عدد من الأناشيد الخاصة بمهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36 للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "الشهداء بشائر النصر".

ومن المقرر أن تحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة، مهرجًانًا في ذكرى انطلاقتها الـ 36 تحت شعار "الشهداء بشائر النصر"، إذ سيقام بالتزامن في غزة وطولكرم ودمشق وبيروت، مشاركة جماهيرية واسعة، حيث سيشهد كلمة للأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، إلى جانب فقرات جهادية منوعة.

وكانت الحركة، أتمت استعدادها لإقامة مهرجان الذكرى السادسة والثلاثين لانطلاقتها، والذي ستنظمه يوم غدٍ الجمعة 6/10على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.

إليكم أناشيد الانطلاقة الجهادية الـ36:

أنشودة "يـا شـرف الأمـة يا جهـاد"

أنشـودة "نحـن الغضـب"

أنشودة "هـذه تشـرين الثـورة"