بالفيديو إصابة أحد المشاركين بعد اقتحام أجهزة السلطة مهرجان الجهاد في طولكرم وإطلاق النار عليهم

الساعة 04:24 م|06 أكتوبر 2023
مهرجان الانطلاقة.PNG
مهرجان الانطلاقة.PNG

فلسطين اليوم

جددت أجهزة أمن السلطة اقتحامها لمهرجان حركة الجهاد الاسلامي في الذكرى 36 لانطلاقتها بمخيم نور شمس بطولكرم

اقتحام مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلاق النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان .

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.

 


 

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بشائر النصر