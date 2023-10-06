بالفيديو إصابة أحد المشاركين بعد اقتحام أجهزة السلطة مهرجان الجهاد في طولكرم وإطلاق النار عليهم

فلسطين اليوم

جددت أجهزة أمن السلطة اقتحامها لمهرجان حركة الجهاد الاسلامي في الذكرى 36 لانطلاقتها بمخيم نور شمس بطولكرم

اقتحام مكان مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم، وأطلاق النار وقنابل الغاز على الموجودين في المكان .

وكانت عدد من المصادر أكدت وقوع إصابات بعد تجديد أجهزة أمن السلطة اقتحامها مهرجان حركة الجهاد بطولكرم واطلاق قنابل الغاز والنار صوب المشاركين.



