فلسطين اليوم

"لم ولن يكسر الاحتلال إرادتنا باغتيال والدي، وسوف نواصل مسيرته حتى تحرير فلسطين".

بهذه الكلمات بدأت شهد الجعبري أبنة الشهيد القائد تيسير الجعبري حديثها ل"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من وسط مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36 "الشهداء بشائر النصر" على أرض الكتيبة غرب غزة.

وأضافت شهد اغتيال القادة لن تهزم المقاومة بل سيزيدهم قوة وإصرار"

وتابعت شهد "جئنا اليوم لنبارك لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى الانطلاقة العظيمة، مؤكدةً بعد رحيل والدي سوف نمضي على خطاه.

وختمت شهد حديثها بتوجيه رسالة في الذكرى الـ 36 قائلةً :"رسالتنا للمقاومة بأن يواصلوا مسيرة الشهداء ويمضوا قدماً نحو خيار الجهاد والمقاومة".









