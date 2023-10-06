فلسطين اليوم

وجه أبناء الشهيد محمد لولو اليوم الجمعة 6/10/2023 رسالة الى سيد المقاومة وأمينها العام أبو طارق النخالة ، في الذكرى ال36 لانطلاقة الجهاد الاسلامي حيث جاء في الرسالة المصورة ما يلي :

"سر فخلفك رجال أبطال، عقدوا النية أن لا عودة عن القتال إلا بتحرير فلسطين" هذا ما وجهه نجل الشهيد القائد مازن لولو عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى سيد المقاومة وأمينها القائد زياد النخالة.







