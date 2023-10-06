أنصار الله تهنئ حركة الجهاد الإسلامي بالانطلاقة الجهادية الـ36

فلسطين اليوم

بارك عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله الأستاذ محمد علي الحوثي لحركة الجهاد الإسلامي العرض العسكري الذي أقامته بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقة الحركة و الذي شهد عرض صناعات عسكرية جديدة تعد إنجازاً مهماً يعكس الالتزام القوي بقضية العرب والمسلمين المركزية ‎لفلسطين ويعكس أيضاً التفاني في سبيل حماية الشعب الفلسطيني و الدفاع عن المسجد ‎الأقصى الشريف

وقال الأستاذ محمد علي الحوثي :"نحن على ثقة بأن هذا الإنجاز ماهو إلا بداية لمستقبل واعد يحمل المزيد من النجاحات والتطورات العسكرية التي ستغيّر معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وان هذا العرض صفعة للكيان ولكل مطبع معهم وانتصارا اخرا للجهاد ضد الكيان وجهوزية عالية مباركة بإذن الله .

وتابع ، نحن على ثقة أيضا بأن كافة فصائل المقاومة الإسلامية في ‎فلسطين و ‎لبنان ستظل دوماً على هذا المنوال الرائع في حماية أمتها.