نجل الشهيد القائد خليل البهتيني لـ "فلسطين اليوم": حضورنا لمهرجان الجهاد استكمالاً لدرب والدي

فلسطين اليوم

"هم ارتقوا إلى العلا شهداء، لكن أنجالهم يواصلون طريق الجهاد والمقاومة والتحرير"، هذا ما قاله محمد نجل القائد الكبير في سرايا القدس الشهيد خليل البهتيني، من قلب مهرجان الانطلاقة الجهاد الـ "36"، "الشهداء بشائر النصر.

وقال محمد البهتيني، إنه حضر إلى المهرجان الحاشد للذكرى الـ 36 لانطلاقة ليجدد البيعة مع الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، إيماناً منه بالرسالة الجهادية السامية التي تؤديها حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية سرايا القدس.

وأضاف البهتيني: "حضورنا استكمالاً لدرب والدي الشهيد القائد خليل البهتيني الذي ارتقى شهيداً إثر عملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنهم لن ينسوا والدهم الشهيد الذيي لم يتأخر يوماً عن الحضور لإحياء ذكرى الجهاد الإسلامي انتصاراً للمقاومة وفلسطين.

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.