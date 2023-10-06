بالصور صور الشهداء القادة تُزين مهرجان الانطلاقة الجهادية "36"

الساعة 03:12 م|06 أكتوبر 2023
الشهداء القادة
الشهداء القادة

فلسطين اليوم

أرواحهم صعدت إلى السماء، لكّنهم حاضرون، إذ زيّنت صور الشهداء القادة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكرية سرايا القدس، ساحة مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ 36 "الشهداء بشائر النصر"، الذي يُقام على ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وتزيّن المهرجان الجماهيري الحاشد بصور الشهداء القادة أبرزهم الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي، والشهيد رمضان شلّح، وأعضاء المجلس العسكري الذين ارتقوا شهداء دفاعاً عن فلسطين وأرضها وقدسها ومقدساتها.

وبالرغم من غاي أجسادهم، إلا إن سيرتهم الطيبة والعطرة، وأعمالهم الجهادية المقاومة ضد الاحتلال، حاضرة في كل الأذهان والساحات.

وتُحيي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، الذكرى الـ 36 للانطلاقة الجهادية "الشهداء بشائر النصر"، بحضور جماهيري حاشد، مجددين البيعة لله والرسول والمقاومة.

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