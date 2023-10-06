فلسطين اليوم

حملت بانوراما منصة الانطلاقة الـ36 لحركة الجهاد الإسلامي عددا من الألواح الفنية والأبواب والصور التي زينت المنصة حاملة في طياتها جملة من الرسائل والدلالات .

زينت منصة الانطلاقة الجهادية مجسم للدبابة التي فجرها أبطال كتيبة جنين خلال الاجتياح الكبير للمخيم والتي أدت لإصابة عدد من جنود الاحتلال في دلالة واضحة لأهميتها.





وجسدت البانورما التي زينت المنصة الرئيسية لاحتفال الانطلاقة تسلسل العمل الجهادي لحركة الجهاد الإسلامي ابتداء من الانتفاضة الاولى حتى تفجير دبابة جنين "بدءاً من الحجر والمولوتوف وعمليات الطعن والقنابل وإطلاق الرصاص والصواريخ وعمليات التفجير للباصات والدبابات والصواريخ والراجمات وتفجير العبوات الناسفة .





بوابتان هما أبرز ما حملته المنصة حيث عملت البوابة عنوان بوابة جنين كرمز من رموز المقاومة ، علاوة على بوابة المغاربة للمسجد الاقصى المبارك.

وعمارة "روحوفت" التي دمرها صاروخ سرايا القدس علاوة على موعد التاسعة التي كانت سرايا القدس تدك فيها المدن والمستوطنات الصهيونية وشارة النصر التي تؤكد على حتمية النصر على الكيان الصهيوني .





المنصة حملت أيضا صور لشهداء محور المقاومة ، وشهداء الحركة الوطنية والإسلامية

وشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية ، والأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال والشهداء القادة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أنهت كافة استعداداتها لانطلاق مهرجان الانطلاقة ال36 ، مع بدء توافد المواطنين للمشاركة في المهرجان المركزي الذي ينظم في مدينة غزة بالتزامن مع لبنان وسوريا ومخيم نور شمس بطولكرم .



















