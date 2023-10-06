فلسطين اليوم

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة حوارة، ما أسفر إصابة عشرات المواطنين.

وأفاد الهلال الاحمر، بارتفاع عدد المصابين في مواجهات حوارة إلى 78.

وذكرت مصادر محلية، أن قناصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتلوا أسطح المنازل في بلدة حوارة جنوبي نابلس، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق كل مداخل قرية حوارة ويعرقل نقل المصابين إلى المراكز الصحية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 12 مواطنا من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا عقب احتجازهم لساعات، عرف منهم: زيد عودة، ومؤمن عودة، ومأمون نائل عودة.

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهاجم جنود الاحتلال المشاركين في الجنازة، أثناء توجههم إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة على الشهيد وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم، وقد تصدى لهم المشيعون، الذين حملوا جثمان الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة.

واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة 51 مواطنا، بينهم 19 أصيبو بالرصاص المعدني منهم 2 بالرأس، وثلاثة بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

كما هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبها قنابل الصوت والغاز السام، لمنعها من تغطية الحدث.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، انطلاقا من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، وقد أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

وفي بيت دن، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل شاب، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

وقالت المصادر المحلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما اعتقلت الشاب كرم نصري أبو جيش.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، قد دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفي كفر قدوم، أصيب صحفي بالرصاص المعدني، ومواطنون بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة صحفي بالرصاص المعدني، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.