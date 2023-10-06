جبهة النضال الشعبي تبارك حركة الجهاد بانطلاقتها الـ36

فلسطين اليوم

بارك الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، قيادة وكوادر ومجاهدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمناسبة الذكرى الـ (36) للانطلاقة الجهادية.

وقال الأمين العام، عبد المجيد، في تصريح صحفي: إن "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تفتخر وتعتز بالمسؤولية الوطنية العالية التي تضطلع بها حركة الجهاد والتي حملتها قيادتها بعد استشهاد القائدين الوطنين الكبيرين الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان عبد الله شلح، وقافلة طويلة من المجاهدين".

إليك نص بيان جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:_

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز زياد النخالة “أبو طارق” المحترم

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حفظه الله

الأخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بإسمي وباسم رفاقي في المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، أتقدم إليكم بأحر التهاني وأجمل التبريكات، قيادة وكوادر ومجاهدين بمناسبة الذكرى الـ (36)السادسة والثلاثين للانطلاقة الجهادية المباركة.

إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نفخر ونعتز بالمسؤولية الوطنية العالية التي تضطلع بها الحركة والتي حملتها قيادتكم بعد استشهاد القائدين الوطنين الكبيرين الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان عبد الله شلح، وقافلة طويلة من المجاهدين.

إن المسؤولية الوطنية الكبيرة التي تتحملونها في هذه الفترة بالذات والمضي على حمل راية الجهاد والمقاومة، حيث سطرتم من جديد صفحة مشرقة في تاريخ نضال شعبنا تشهد لها معركة سيف القدس ووحدة الساحات وثأر الأحرار ومعارك جنين البطولية ، حيث كنتم في مقدمة الصفوف وانتصرتم فيها وانتصرت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني، وأدت إلى زعزعته وإرباكه وإحباطه وتخبط قياداته السياسية والعسكرية، وبذلك حفرت حركة الجهاد الإسلامي في هذه المعارك مجرى نضالي كبيرا ومميزا وجديداً، وقدمت حركتكم بشكل خاص الإبداعات والعطاءات والتضحيات الجسام والمواقف الصلبة على طريق العودة وتحرير فلسطين كل فلسطين.

إن اختراق اجراءات الأمن الصهيونية كما حصل من قبل أسرى الحرية في سجن جلبوع والإرباك الأمني والعسكري للاحتلال وانعكاساته السلبية الكبيرة على قادته السياسية والعسكرية, وهذه الإنتصارات للحركة أدت إلى تفاعل جماهير شعبنا في الداخل والخارج مما يؤكد بان شعبنا العربي الفلسطيني الذي يحتضن المقاومة متمسك بكامل حقوقه الوطنية والتاريخية وبنهج المقاومة ومقارعة الاحتلال حتى تحقيق أهدافه بالحرية والتحرير والعودة.

تحية لكم في ذكرى انطلاقتكم المباركة …

ودمتم ذخرا لشعبنا وأمتنا…وفقكم الله ورعاكم.

ومعاً وسوياً حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا في التحرير والعودة.

دمشق: 6.10.2023