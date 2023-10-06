إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعد اعتدائها على موكب الشهيد ضميدي في حوارة جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على موكب تشييع الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وهاجم جنود الاحتلال الموكب، أثناء توجهه إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة عليه وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث تصدى لهم آلاف المشيعين، الذين حملوا الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، مرددين التكبيرات والهتافات الغاضبة، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أدت إلى لإصابة مواطنين أحدهما بالرصاص المعدني في منطقة الفك، وآخر بالرصاص الحي بالقدم، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

كما هاجمت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام، لمنعهم من تغطية الحدث.

وشيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد ضميدي إلى مثواه الأخير، حيث انطلق الموكب من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في حوارة، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى.

وكان الشاب لبيب، ارتقى برصاصة في القلب أطلقها مستعمر الليلة الماضية، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستعمرين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.