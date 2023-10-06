الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة 6-10-2023، ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات راجلة من جيش الاحتلال جابت شوارع وأزقة الضاحية، وأجرت عملية تمشيط في محيط المنازل والأراضي الزراعية.

وأضاف الشهود: "جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المارة وفتشوها، ودققوا في هويات سائقيها وركابها، وأخضعوا بعضهم للاستجواب".

وكانت شهدت ضاحية ارتاح في الفترة الأخيرة اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، التي استولت على مبنى نادي نسوي ارتاح التابع لجمعية تنمية المرأة الريفية للإغاثة الزراعية، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وما زالت تتواجد في باحاته منذ الأربعاء الماضي.