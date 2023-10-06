الاحتلال يعتدي على موكب تشييع الشهيد "ضميدي" في حوارة بنابلس

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة 6-10-2023، على موكب تشييع الشهيد لبيب ضميدي (19 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد هاجم جنود الاحتلال الموكب، أثناء توجهه إلى المقبرة، بعد أداء الصلاة عليه وسط البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، حيث تصدى لهم آلاف المشيعين، الذين حملوا الشهيد على الأكتاف في مشهد مهيب، مرددين التكبيرات والهتافات الغاضبة.

وأوضحت المصادر، أنه اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام، لمنعهم من تغطية الحدث.

جدير ذكره أن الشاب لبيب محمد ضميدي (19 عاما)، ارتقى برصاصة في القلب أطلقها مستعمر الليلة الماضية، في حوارة، خلال تصدي المواطنين لهجوم شنّه عشرات المستعمرين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.