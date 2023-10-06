الفلبين تعلن حالة تأهب قصوى في 42 مطاراً

فلسطين اليوم

أكدت هيئة الطيران المدني الفلبينية، اليوم الجمعة، أنه تم وضع 42 مطارا في حالة تأهب قصوى بعد تهديدات بوجود قنابل.

وقالت الهيئة في بيان لها: "يجري تنفيذ "إجراءات أمنية معززة فورية" في جميع المطارات التجارية الفلبينية بينما يتم التحقق من صحة التهديد، موضحة أن التهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني وتحدثت عن استهداف رحلات جوية إلى سيبو وبيكول ودافاو وبالاوان".

وأضافت: "على الرغم من أن المعلومات قيد التحقق حاليا، إلا أنه يتم تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية في جميع المطارات".

وبدوره، قال مصدر في الخطوط الجوية الفلبينية: إن الناقل الوطني يعمل "كالمعتاد".

ومن جانبه، ذكر متحدث باسم شركة طيران "سيبو باسيفيك" أن شركة الطيران "تتبع البروتوكولات المعتادة".