الأسير الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي

فلسطين اليوم

يواصل المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، اليوم الجمعة 6-10-2023، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 65 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

‫وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "المعتقل الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، كما فقد الكثير من وزنه منذ بداية الإضراب، ويرفض الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية".

ورفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن "عوفر" أمس الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الفسفوس.

‫وأوضحت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال عزلت الأسير الفسفوس منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام في ظروف وإجراءات تنكيلية في عزل سجني "النقب" و"عسقلان"، ولم تنقله إلى مستشفى مدني ليتلقى الرعاية الصحية المناسبة رغم طلبه وتردي وضعه الصحي، بل نقلته إلى "عيادة سجن الرملة" التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية منذ عدة أيام.

‫جدير ذكره أن الفسفوس قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 2021 لمدة 131 يوما، وإضرابا آخر عام 2019 استمر لعدة أيام، وكلاهما كانا رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.