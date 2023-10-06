حركة الجهاد تنعى الشهيدين لبيب ضميدي وجمال مجذوب من نابلس وطولكرم

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 6-10-2023، الشهيدين لبيب ضميدي وجمال مجذوب من نابلس وطولكرم مؤكدة أن دم الشهداء يصنع النصر الموعود.

وقالت الحركة في بيان لها: "ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: لبيب محمد ضميدي (19 عامًا) الذي ارتقى برصاص مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وجمال محمود مجذوب (23 عامًا) من بلدة فرعون بطولكرم، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس".

كما أكدت "الجهاد" استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والدفاع عن شعبنا في وجه جنود العدو وقطعان المستوطنين بكل السبل والإمكانيات.

وأوضحت الحركة، أن دم الشهداء في ظلال تشرين الدم والشهادة، سيكتب نصراً مؤزراً لمقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك وتستمر بنادقهم في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة في كل الساحات حتى الحرية والخلاص.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهيدين لبيب ضميدي وجمال مجذوب من نابلس وطولكرم ونؤكد أن دم الشهداء يصنع النصر الموعود

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: لبيب محمد ضميدي (19 عامًا) الذي ارتقى برصاص مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وجمال محمود مجذوب (23 عامًا) من بلدة فرعون بطولكرم، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.

إننا إذ نعزي عوائل الشهداء وأهلنا في نابلس وطولكرم ونشيد بصمودهم في وجه العدوان، لنؤكد استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والدفاع عن شعبنا في وجه جنود العدو وقطعان المستوطنين بكل السبل والإمكانيات، وإن ودم الشهداء في ظلال تشرين الدم والشهادة، سيكتب نصراً مؤزراً لمقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك وتستمر بنادقهم في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة في كل الساحات حتى الحرية والخلاص.

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 21 ربيع الأول 1445هـ، 6 أكتوبر/ تشرين أول 2023م