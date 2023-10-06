50 أسيراً من سجن (ريمون) يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم

فلسطين اليوم

قرر 50 أسيراً من أسرى سجن (ريمون)، الذين نقلوا إلى سجن (نفحة) اليوم الجمعة 6-10-، 2023، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان لها: "50 أسيرا من أسرى سجن (ريمون) الذين نقلوا إلى سجن (نفحة) سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم للإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم (10) في سجن (نفحة) حتى اليوم واحتجازهم في ظروف قاسية".

وكان أسرى (ريمون) ومن جرى نقلهم إلى سجن (نفحة) قد أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم، أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق الأسرى