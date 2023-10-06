شرطة المرور تقرر إغلاق عدة طرق اليوم في غزة.. وهذه هي

فلسطين اليوم

قررت إدارة شرطة المرور في قطاع غزة، اليوم الجمعة 6-10-2023، إغلاق عدة طرق في مدينة غزة بسبب فعالية وطنية.

وقالت الشرطة في بيان لها: "نلفت عنايتكم لوجود فعالية جماهيرية وطنية عصر اليوم الجمعة (6 أكتوبر) في ساحة الكتيبة، حيث سيتم إغلاق عدة طرق بالمدينة".

وأوضحت أن إغلاق الطرق سيتم اعتباراً من الساعة (1:00) ظهراً؛ لتفادي أية ازدحامات أو حوادث مرورية، وستكون على النحو الآتي:

- من الغرب من مفترق أنصار حتى عمارة الأستاذ "مفترق عاهد الشوا".

- من الشرق: من محطة فارس حتى مفترق الأزهر.

- من الجنوب: من مفترق عاهد الشوا حتى محطة فارس مع إبقاء الشارع الخلفي للجامعة الإسلامية مفتوحاً.

- من الشمال: من مفترق الأزهر وحتى أنصار، مع إغلاق الشوارع الفرعية من الخلف "الشارع الخلفي الممتد من الجوازات حتى مؤسسة إبداع".

وأضافت شرطة المرور: "نأمل من المواطنين والسائقين الكرام الالتزام بتعليمات شرطة المرور والنجدة واستخدام طرقًا بديلة حفاظاً على انسيابية حركة السير ونجاح الفعالية الجماهيرية الوطنية".

جدير ذكره أن حركة الجهاد الإسلامي، تحتفي اليوم بذكرى انطلاقتها الـ 36 في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.