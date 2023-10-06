فلسطين اليوم

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة وفيديوهات لأحد أفراد الأجهزة الأمنية بالأمس وهو يلقي التحية لأفراد المقاومة من سرايا القدس خلال المسير المحمول للحركة في كافة أرجاء القطاع .

حيث أثنى المواطنون على الطريقة التي تعامل بها الشرطي وتحيته العسكرية ، حيث اكدوا ان الأجهزة الامنية في غزة هي الحاضنة للمقاومة في قطاع غزة .

ويشار الى ان الأجهزة الامنية بغزة بكافة تشكيلاتها العسكرية تشارك منذ عدة أيام على تنظيم الممفاوق والشوارع لتنظيم الانطلاقة الجهادية المقررة اليوم



























