بالفيديو والصور الأجهزة الأمنية والجماهير الشعبية في غزة حاضنة للمقاومة

الساعة 11:10 ص|06 أكتوبر 2023
اجهزة أمن غزة والجهاد الاسلامي
اجهزة أمن غزة والجهاد الاسلامي

فلسطين اليوم

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة وفيديوهات لأحد أفراد الأجهزة الأمنية بالأمس وهو يلقي التحية لأفراد المقاومة من سرايا القدس خلال المسير المحمول للحركة في كافة أرجاء القطاع .

حيث أثنى المواطنون على الطريقة التي تعامل بها الشرطي وتحيته العسكرية ، حيث اكدوا ان الأجهزة الامنية في غزة هي الحاضنة  للمقاومة في قطاع غزة .

ويشار الى ان الأجهزة الامنية بغزة بكافة تشكيلاتها العسكرية تشارك منذ عدة أيام على تنظيم الممفاوق والشوارع لتنظيم الانطلاقة الجهادية المقررة اليوم

مدير شرطة غزة
شرطة غزة

شرطة 3
شرطة 4
 

الانطلاقة الشرطة الفلسطينية غزة 1
الانطلاقة الشرطة الفلسطينية غزة 3
الانطلاقة الشرطة الفلسطينية غزة 2
الانطلاقة الشرطة الفلسطينية غزة 4
اجهزة أمن غزة والجهاد الاسلامي
 

 


 

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