ترامب يكشف معلومات سرية عن غواصات أمريكية نووية..!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن دونالد ترامب تبادل قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية مع رجل أعمال أسترالي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصادر لم تسمهما قولها: "ذلك حصل في أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو ناد ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات".

وأضافت الصحيفة: "بعد ذلك تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصا على الأقل بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بمن في ذلك رؤساء وزراء سابقون".

ووفقاً للصحيفة، فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ مايو 2024 في فلوريدا.

وقالت المصادر ذاتها: "إن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأمريكي للخطر".

وأشارت إلى الرئيس الأمريكي السابق قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية من دون أن يتم رصدها.

وقالت قناة "ايه بي سي نيوز": "برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب جادا أم أنه كان يتباهى لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جدا".