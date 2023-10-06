صورة إصابة شابين أحدهما حرجة بجريمة قتل في بيتونيا برام الله

فلسطين اليوم

أُصيب شابان أحدهما بجراح حرجة، صباح اليوم الجمعة 6-10-2023، في جريمة وقعت في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بإصابة شابين أحدهما جراحه خطيرة والآخر متوسطة جراء تعرضهما لضربة بلطة في بيتونيا غرب رام الله صباح اليوم

ومن جانبها قالت الشرطة الفلسطينية: "إن إصابة خطيرة ما زالت على قيد الحياة في جريمة قتل داخل بلدة بيتونيا".







