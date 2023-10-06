الجهاد الإسلامي تنهي استعداداتها الميدانية للمشاركة في مهرجان الانطلاقة 36

فلسطين اليوم

انهت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة6/10/2023م، كافة استعداداتها الميدانية في كافة محافظات القطاع للمشاركة في المهرجان المركزي على شرف الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة، على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، أن كافة الدوائر العاملة في حركة الجهاد الإسلامي منذ ساعات بدأت التجهيز لنقل وحشد الجماهير للمشاركة في مهرجان بشائر النصر في أرض الكتيبة، بعد انهاء كافة الاستعدادات الرئيسية لمهرجان الانطلاقة.

وستبدأ فعاليات مهرجان بشائر النصر، عصر اليوم، على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، سيلقي خلاله الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة كلمة هاماً.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي وجناج العسكرى، نظمت خلال الأيام الماضية، فعاليات عديدة على شرف الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة، ابرزها المسير العسكرى لسرايا القدس المهيب والذي كشفت خلاله عن أسلحة جديدة.