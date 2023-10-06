بعد عملية حوارة.. نتنياهو يوصي بتكثيف الاغتيالات في الضفة

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة 6-10-2023، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال أوصى في تقييم أمني بزيادة الاغتيالات في الضفة المحتلة لمنع العمليات الفدائية.

وقلت القناة الـ13 العبرية عن نتنياهو قوله خلال نقاش أمني: "يجب زيادة "الإجراءات المضادة" أي "الاغتيالات" في الضفة ومنع العمليات الفدائية مع التركيز على منطقة حوارة".

وأضافت القناة العبرية: "بعد قرار نتنياهو أعلن "الجيش الإسرائيلي" عن إغلاق عام للضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة".

وأوضحت أن جيش الاحتلال أرسل 3 كتائب لمنطقة حوارة لتأمين عضو الكنيست عن عصابات التلال "تسفي سوكوت" الذي نظم مائدة توراتية استفزازية للفلسطينيين وسط الشارع في حوارة الليلة، فيما قام "الجيش" بإغلاق المحال التجارية للفلسطينيين.

وكانت قد استهدفت عملية إطلاق نار، مساء أمس الخميس 5-10-2023، حاجز "حوارة" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن عملية إطلاق نار، استهدفت سيارة للمستوطنين قرب حاجز "حوارة"؛ مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة. وفق زعمها.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلاً يتواجد به منفذ عملية حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباك مسلح بين الشاب المحاصر وقوات الاحتلال المحاصرة للمنزل في بلدة حوارة، ما ادى إلى اصابة الشاب، ومن ثم استشهاده، واعتقاله إلى جهة غير معروفة.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، تبليغ وزارة الصحة برام الله، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.