رسالة الأسير محمود العارضة مهندس نفق الحرية في الذكرى السنوية 36 للانطلاقة الجهادية

فلسطين اليوم

كتب الأسير القائد/ محمود عارضة - مهندس نفق الحرية من داخل عزله بسجن رامون بمناسبة الانطلاقة الجهادية الـ36 :

فيما يلي نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

في تشرين الانتصارات، في تشرين الشهادة نجدد العهد والبيعة لما التقط الراية وحفظ الأمانة، ويأتي تشرين والركب يسير على طريق القدس لا يضره من خذله وخالفه، ولا ما أصابه من دمار ودماء، في تشرين ننحاز من جديد لخيار المقاومة، لخيار الإسلام ونمضي ولا نبالي حتى نرتقي كما ارتقى الذين صدقوا ما عاهد الله عليه أو نرفع رايات النصر على أرض المعراج مع رجال ما بدلوا تبديلا، النصر لنا بإذن الله ولحركتنا الرائدة.

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم محمود العارضة

عزل سجن رامون